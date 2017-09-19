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إصابة تاجر مواشي بطلق ناري من مجهولين حاولوا سرقته بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة تاجر مواشي بطلق ناري من مجهولين حاولوا سرقته بالشرقية

01:36 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إصابة تاجر مواشي بطلق ناري من مجهولين حاولوا سرقته بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب تاجر مواشي، مُقيم بدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، على يد مجهولين حاولوا سرقته بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والين مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتعرض "وائل صبري يوسف" 33 عامًا، تاجر مواشي، مُقيم بكفر "جاويش" التابع لدائرة مركز منيا القمح، لهجوم مُسلح من قِبل مجهولين حاولوا سرقته بمنطقة "كوبري الصايغ"، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري، فيما لاذ الجناه بالفرار.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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