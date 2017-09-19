إصابة وزير التنمية المحلية بجرح سطحي خلال احتفالات العيد القومي بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بجرح سطحي في رأسه، خلال صعوده للمركب الذي أقله إلى موقع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي بتل أبي مندور برشيد.

وقالت الدكتور نجلاء غانم، مدير مستشفى رشيد في تصريحات لـ"مصراوي" أنه تم إرسال طاقم من الأطباء والمسعفين فور تلقي إشارة بالحادث، وتبين أن الإصابة جرح سطحي بسيط.

وأوقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، شعلة النصر بمدينة رشيد، إيذانا بانطلاق إشارة بدء احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وافتتح الوزير معرض السلع الحرفية الذى يضم الصناعات الخزفية والخشبية والأركت ومعرضا للفنون التشكليلية والسجاد اليدوى والمشغولات والمفروشات.

عقب ذلك توجه الوزيروضيوف الاحتفال إلى ساحة مسجد أبي مندور الأثرى، لافتتاح أعمال التطوير به من خلال رحلة نيلية من أمام مرسى ساحة الحرية إلى المسجد، ترافقهم قوارب التجديف وماراثون لسباق الدراجات على كورنيش النيل لبدء فاعليات برنامج الاحتفال.