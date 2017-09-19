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الاشتباه في 19 إصابة بـ"سعار البقر" بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الاشتباه في 19 إصابة بـ"سعار البقر" بالوادي الجديد

01:29 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

بقرة مصابة بالسعار

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الاشتباه في 19 حالة مصابة بمرض السعار في الأبقار في 3 قري جنوب واحة الخارجة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور محمد بشير، لـ"مصراوي، أن الفرق البيطرية اشتبهت في 19 بقرة يحتمل إصابتها بفيروس "السعار"، في قري "جناح، الثورة، بولاق" جنوب مدينة الخارجة، لتعرضهم لهجمات من كلاب وثعالب مصابة بالمرض نظرًا لترك المزارعين للأبقار على مدار الـ24 ساعة في الحقول دون إدخالها لحظائر.

أضاف بشير، أن المديرية أعدمت 4 حالات مصابة بسعار البقر خلال الفترة الماضية بمركز الداخلة، من خلال الحرق والدفن لضمان عدم انتقال العدوى بين الأبقار.

وأشار بشير إلى أن المديرية تكثف حاليًا حملات إعدام الحيوانات الضالة المصابة بمرض السعار في جميع قري المحافظة خاصة النائية منها والقريبة من الجبال.

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مصراوي Masrawy

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