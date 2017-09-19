طالبته بالبحث عن عمل وترك المخدرات.. عاطل يقتل والدته المسنة بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

قتل عاطل بأسوان والدته المسنة بعد مشادة كلامية بينهما لمطالبتها له بالإقلاع عن المخدرات والبحث عن عمل.

وكان اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بورود بلاغ يفيد بمقتل "م.ع" ربة منزل 65 سنة، وتشكل فريق للبحث برئاسة المقدم أحمد مهران رئيس مباحث كوم أمبو وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجنى عليها "أ.خ" 30 سنة عاطل، والذي قام بضرب والدته بماسورة فسقطت غارقة فى دمائها وفارقت الحياة.

وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.