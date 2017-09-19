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الجيش العراقي يصل مشارف مدينة "عنة" بدون قتال

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يصل مشارف مدينة "عنة" بدون قتال

01:50 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الجيش العراقي

الرمادي(العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري عراقي اليوم الثلاثاء بأن الجيش العراقي اقتحم مفرق مدينة عنة وقرية الريحانة بدون قتال من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) إن" القوات العسكرية العراقية اقتحمت قبل قليل مفرق مدينة عنة و قرية الريحانة شرق المدينة غرب العراق ،بدون قتال من قبل الارهابيين المتطرفين الذين فروا باتجاه المدينة".

وأضاف المصدر أن" القوات العسكرية تواجه خطر العبوات الناسفة والألغام الأرضية التي زرعها التنظيم في مفرق عنة وقرية الريحانة ،وأنها بدأت بمسك الأرض فيها ومعالجة المتفجرات".

وأوضح أن" مدينة عنة أصبحت تحت مرمى القوات العراقية ،اثر سيطرتها على مفرق عنة وقرية الريحانة على مشارف المدينة ،وأنها بدأت تستعد للمعركة الكبرى لاقتحام المدينة وإنهاء قبضة الإرهابيين عليها".

كانت القوات العراقية أحبطت هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة قرب مفرق مدينة عنة عندما أطلقت النار على السيارة وفجرتها فيما أصيب ثلاثة جنود بجروح اثر انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش في مفرق الريحانة.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق عمليات تحرير مناطق غرب الانبار وعنة فجر اليوم لـ "تطهير كل بقعة أرض من رجس المعتدين الأشرار".

وقال العبادي، في تصريح صحفي: "سيكون لنا موعد اخر مع نصر جديد ولن تحصد عصابة داعش المجرمة إلا الموت وذل الهزيمة".

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