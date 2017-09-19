طائرة إخلاء الرعايا الأردنيين من جزيرة سان مارتن تصل إلى عمان

عمان – (أ ش أ):

وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء طائرة إخلاء الرعايا الأردنيين من جزيرة سان مارتن بالبحر الكاريبي وعلى متنها 71 مواطنا أردنيا؛ وذلك بعد تعرض الجزيرة مؤخرا إلى دمار كبير جراء إعصار إيرما.

وكان في استقبال الطائرة، التي أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإرسالها أمس الإثنين إلى الجزيرة لإخلاء الرعايا الأردنيين وإعادتهم إلى المملكة لدى وصولها إلى مطار الملكة علياء الدولي =، أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني زيد اللوزي وعدد من كبار المسئولين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن اللوزي قوله: إن الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بإرسال طائرة لإخلاء الأردنيين وإعادتهم إلى الأردن وذلك لحظة معرفته بوجود جالية أردنية في الجزيرة.

وأكد أن الوزارة من خلال مركز عملياتها كانت على تواصل دائم مع المواطنين الأردنيين المتواجدين في الجزيرة للاطمئنان على سلامتهم عبر الاتصال المباشر معهم ومن خلال سفارتي الأردن في كل من لاهاي وباريس إلى جانب التنسيق والمتابعة المستمرة مع السلطات الفرنسية والهولندية.

ومن جانبه.. أشار السفير بشير الرواشدة مدير مركز العمليات في الخارجية الأردنية إلى أن عدد المواطنين الذين تم إخلاؤهم من الجزيرة 71 مواطناً من أصل 96.

وكان اعصار إيرما الذي خلف خسائر كبيرة في المناطق التي اجتاحها تسبب في تدمير ما نسبته 95% من الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتن التي تنقسم إلى جزءين، الجزء الشمالي التابع للجمهورية الفرنسية، والجزء الجنوبي التابع لمملكة هولندا.