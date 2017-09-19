أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

طائرة إخلاء الرعايا الأردنيين من جزيرة سان مارتن تصل إلى عمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طائرة إخلاء الرعايا الأردنيين من جزيرة سان مارتن تصل إلى عمان

01:47 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

طائرة إخلاء الرعايا الأردنيين من جزيرة سان مارتن تصل إلى عمان

مطار الملكة علياء الدولي

عمان – (أ ش أ):

وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء طائرة إخلاء الرعايا الأردنيين من جزيرة سان مارتن بالبحر الكاريبي وعلى متنها 71 مواطنا أردنيا؛ وذلك بعد تعرض الجزيرة مؤخرا إلى دمار كبير جراء إعصار إيرما.

وكان في استقبال الطائرة، التي أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإرسالها أمس الإثنين إلى الجزيرة لإخلاء الرعايا الأردنيين وإعادتهم إلى المملكة لدى وصولها إلى مطار الملكة علياء الدولي =، أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني زيد اللوزي وعدد من كبار المسئولين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن اللوزي قوله: إن الملك عبدالله الثاني وجه بإرسال طائرة لإخلاء الأردنيين وإعادتهم إلى الأردن وذلك لحظة معرفته بوجود جالية أردنية في الجزيرة.

وأكد أن الوزارة من خلال مركز عملياتها كانت على تواصل دائم مع المواطنين الأردنيين المتواجدين في الجزيرة للاطمئنان على سلامتهم عبر الاتصال المباشر معهم ومن خلال سفارتي الأردن في كل من لاهاي وباريس إلى جانب التنسيق والمتابعة المستمرة مع السلطات الفرنسية والهولندية.

ومن جانبه.. أشار السفير بشير الرواشدة مدير مركز العمليات في الخارجية الأردنية إلى أن عدد المواطنين الذين تم إخلاؤهم من الجزيرة 71 مواطناً من أصل 96.

وكان اعصار إيرما الذي خلف خسائر كبيرة في المناطق التي اجتاحها تسبب في تدمير ما نسبته 95% من الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتن التي تنقسم إلى جزءين، الجزء الشمالي التابع للجمهورية الفرنسية، والجزء الجنوبي التابع لمملكة هولندا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

إعلان

3c66fb567f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك