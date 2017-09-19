بإطلالة السبعينات..متسابقات ملكة جمال مصر يتنافسن للحصول على miss elegant

كتبت- ميرا ماهر:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيمت مساء أمس الاثنين، مسابقة اختيار الخمس متسابقات المرشحات لـ "miss elegant" ملكة جمال الأناقة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي تعتبر ثالث مرحلة ضمن فعاليات اختيار ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧.

عادةً ما يتم اختيار ملكة الأناقة ضمن مسابقة ملكة الجمال، ولكن قرر القائمون على الحفل هذا العام تقديم فكرة جديدة لهذا العام، وذلك من خلال تقدم كل مرشحة زي من تصميمها، يتم على أساسه اختيار المرشحات الخمس.

تكونت لجنة التحكيم من مجموعة من الأسماء المعروفة فنياً واجتماعياً، كان على رأسهم الدكتورة أمال رزق الرئيس المنظم للمسابقة، والفنانة رانده البحيري، والفنان المخرج حسام الحسيني، والممثلة رانيا منصور.

قدمت كل من المرشحات في الحفل زي من تصميمها الخاص والمستوحى من فيلمها المفضل في السبعينيات. كما اعتمدت كل منهن على ذوقها في اختيار الشعر و"المكياج" والاكسسوار.

أُتيح لجميع المتسابقات يوم واحد فقط قبل المسابقة لاختيار "اللوك" المناسب حسب لائحة شروط المسابقة، وتم اختيار الخمس متسابقات المرشحات للقب استعداداً للاعلان عن الفائزة من بينهم في الحفل الرسمي لتصفيات ملكة جمال مصر.

وقع اختيار لجنة التحكيم على فاطيمة خليفة، وهدير طارق، فرح كمال، وهايدي مجدي، و أخيرا مروة طلعت. حيث توافرت في أزيائهم شروط المسابقة لاختيار "ملكة الأناقة" لعام ٢٠١٧.