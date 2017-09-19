أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بإطلالة السبعينات..متسابقات ملكة جمال مصر يتنافسن للحصول على miss elegant

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بإطلالة السبعينات..متسابقات ملكة جمال يتنافسن للحصول على miss elegant

01:07 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

  • عرض 11 صورة

    1a54143bc4.jpg

  • عرض 11 صورة

    4d63d5eb25.jpg

  • عرض 11 صورة

    2e848ad70f.jpg

  • عرض 11 صورة

    bb4027fca3.jpg

  • عرض 11 صورة

    52fdd0f7c2.jpg

  • عرض 11 صورة

    a78a47c1f0.jpg

  • عرض 11 صورة

    a71d5462c1.jpg

  • عرض 11 صورة

    685ab1a4e9.jpg

  • عرض 11 صورة

    c882db089a.jpg

  • عرض 11 صورة

    8c2c8424af.jpg

  • عرض 11 صورة

    ea4c65d9df.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- فتاة تجري 200 عملية تجميل لتشبه فتيات أفلام الكارتون

الألبوم التالى

بالصور- فتاة تجري 200 عملية تجميل لتشبه فتيات أفلام الكارتون

كتبت- ميرا ماهر:

تصوير- محمود عبد الناصر: 

أقيمت مساء أمس الاثنين، مسابقة اختيار الخمس متسابقات المرشحات لـ "miss elegant" ملكة جمال الأناقة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي تعتبر  ثالث مرحلة ضمن فعاليات اختيار ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧. 

عادةً ما يتم اختيار ملكة الأناقة ضمن مسابقة ملكة الجمال، ولكن قرر القائمون على الحفل هذا العام تقديم فكرة جديدة لهذا العام، وذلك من خلال تقدم كل مرشحة زي من تصميمها، يتم على أساسه اختيار المرشحات الخمس.  

تكونت لجنة التحكيم من مجموعة من الأسماء المعروفة فنياً واجتماعياً، كان على رأسهم الدكتورة أمال رزق الرئيس المنظم للمسابقة، والفنانة رانده البحيري، والفنان المخرج حسام الحسيني، والممثلة رانيا منصور.

قدمت كل من المرشحات في الحفل زي من تصميمها الخاص والمستوحى من فيلمها المفضل في السبعينيات. كما اعتمدت كل منهن على ذوقها في اختيار الشعر و"المكياج" والاكسسوار.

أُتيح لجميع المتسابقات يوم واحد فقط قبل المسابقة لاختيار "اللوك" المناسب حسب لائحة شروط المسابقة، وتم اختيار الخمس متسابقات المرشحات للقب استعداداً للاعلان عن الفائزة من بينهم في الحفل الرسمي لتصفيات ملكة جمال مصر.

وقع اختيار لجنة التحكيم على فاطيمة خليفة، وهدير طارق، فرح كمال، وهايدي مجدي، و أخيرا مروة طلعت. حيث توافرت في أزيائهم شروط المسابقة لاختيار "ملكة الأناقة" لعام ٢٠١٧.

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. آخر 10 ملكات جمال في مصر.. أين هن الآن؟

    هو وهي

إعلان

b8cddee9ea.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك