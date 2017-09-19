تأجيل محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" لـ 26 أكتوبر

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث خلية أوسيم" الإرهابية، لجلسة 26 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لعدم إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

ووجهت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بعدة اتهامات منها: تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.