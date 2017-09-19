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علاء والي: الكسب غير المشروع من أخطر أشكال الفساد

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علاء والي: الكسب غير المشروع من أخطر أشكال الفساد علاء والي: الكسب غير المشروع من أخطر أشكال الفساد

التحرير

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قال علاء والى، عضو مجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، موضحا أن الكسب غير المشروع، يعد من أخطر أشكال الفساد التي تهدد استقلال الدولة.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المقررة بالقانون الحالى لمواجهة جرائم الفساد، وقفت عاجزة أمام تضخم ثروة بعض الأشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.

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وأضاف: إننا نحتاج إلى الاحتكام لتشريعات وجهاز قضائي يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيالهم، وهذا ما دفعنا لإجراء تعديلات على قانون لم يعدل منذ 40 سنة.

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التحرير

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