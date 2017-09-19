محافظ بني سويف: علاج 80 ألف من مرضى فيروس «سي»

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أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن علاج 80 ألف من مرضى فيروس "سي" بالمحافظة، وفحص 400 ألف شخص بمختلف القرى، تبين إيجابية 45 ألف حالة.



وقال "حبيب"، في تصريحات صحفية، إن تجربة مصر في علاج "فيروس c"، تعد تجربة رائدة، خاصة صرف الدواء بالمجان، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في تضافر الجهود (حكومية - غير حكومية)، وإعطاء مساحة كبيرة للمشاركة المجتمعية.

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بدوره، أشاد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالمشاركة الفعالة التي تهدف إلى توفير العلاج لمرضى فيروس سي بأسهل الطرق، مقدما الشكر للمحافظ لدعمه إنشاء وحدات للفيروسات الكبدية بالمستشفيات المركزية والنوعية، وآخرها بمستشفى حميات بني سويف مطلع أغسطس الماضي، وافتتاح 4 وحدات مماثلة بمسشتفيات: (الفشن، الواسطى، ناصر، العام).

