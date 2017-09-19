محافظ القليوبية يعطي إشارة البدء لخط أتوبيس «الخانكة - المرج»

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أعطى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إشارة البدء لخط أتوبيس هيئة النقل العام الجديد الخانكة، حيث استقل المحافظ الأتوبيس من نقطة الانطلاق وسط المواطنين.

من ناحية أخرى قام المحافظ يرافقه النائبين رضوان الزياتي والمستشار محمد مدينة والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، بتفقد مشروع مستشفى الخانكة المركزي وآخر التطورات النهائية.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس محمد إبراهيم مدير المشروع الاستشاري حول المشروع والذي أكد أنه سيتم التسليم الابتدائي لمستشفى الخانكة في شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون التسليم النهائي في شهر فبراير 2018.

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فيما أشار المهندس محمد بركات مدير الشركة المنفذة للمشروع، إلى أن المستشفى بها ٢٢ سريرًا لوحدة غسيل الكلى وأقسام علاج طبيعي وأسنان وجميعها أقسام متميزة.

وفي ختام الجولة، أعلن المحافظ أنه سيخاطب الدكتور عماد وزير الصحة ورفع مذكرة لتحويل المستشفى من مركزي إلى مستشفى بناءً على طلب المواطنين في هذا الشأن، واستغلالًا للإمكانيات الهائلة التي سيتم مدها بها عقب التطوير.