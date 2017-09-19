كامل الوزير يستقبل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

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استقبل اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صباح اليوم الثلاثاء، بإحدى قاعات قناة السويس، وفدا من أعضاء وممثلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وكلا من النواب: أشرف عمارة وأحمد بدران البعلي وعصام منسي.

وخلال اللقاء استعرض الوزير، حجم الأعمال التي تمت في مشروع تنمية قناة السويس الذي يتضمن أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد ومشروع الاستزراع السمكي ومشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة ومشروعات الطرق والكباري بالمنطقة.

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ويأتي ذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة لعدد من محافظات الجمهورية خلال الإجازة البرلمانية، للوقوف على احتياجات المحافظة ومشكلات مواطنيها والمشروعات الجارية بها والتعرف على أهم المشروعات التنموية والخدمية ونماذج للتجارب الناجحة بالمحافظة.