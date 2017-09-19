أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

كامل الوزير يستقبل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

Google+ Print
كامل الوزير يستقبل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كامل الوزير يستقبل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صباح اليوم الثلاثاء، بإحدى قاعات قناة السويس، وفدا من أعضاء وممثلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وكلا من النواب: أشرف عمارة وأحمد بدران البعلي وعصام منسي.

وخلال اللقاء استعرض الوزير، حجم الأعمال التي تمت في مشروع تنمية قناة السويس الذي يتضمن أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد ومشروع الاستزراع السمكي ومشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة ومشروعات الطرق والكباري بالمنطقة.

شاهد أيضا

ويأتي ذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة لعدد من محافظات الجمهورية خلال الإجازة البرلمانية، للوقوف على احتياجات المحافظة ومشكلات مواطنيها والمشروعات الجارية بها والتعرف على أهم المشروعات التنموية والخدمية ونماذج للتجارب الناجحة بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»