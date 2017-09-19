أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الصحة عن نقص الأدوية: كفانا تلاعب وأخبار مغلوطة (فيديو)

Google+ Print
وزير الصحة عن نقص الأدوية: كفانا تلاعب وأخبار مغلوطة (فيديو) وزير الصحة عن نقص الأدوية: كفانا تلاعب وأخبار مغلوطة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن إدارة الصيدلة تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن نواقص الدواء، مؤكدًا أن أي بيانات تخرج خارج هذه المنظومة، بيانات مغلوطة تهدف لإثارة البلبلة داخل المجتمع.

أضاف راضي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك بعض الأخبار عن وجود نواقص بالأدوية بـ 1400 صنف دوائي، بينما بيان إدارة الصيدلة يفيد بوجود نواقص بـ 25 صنفًا دوائيًا فقط".

استنكر راضي، تناول أخبار مغلوطة عن نقص الأدوية، مستدركًا: "نواقص الأدوية أصبحت مادة يتم بها التلاعب بمشاعر المصريين، وهناك جهات غير مؤثقة في ، تخرج بيانات مغلوطة حول نواقص الأدوية، بزعم وجود 1400 صنف دواء ناقص.. كفانا تلاعب".

شاهد أيضا

وأشار وزير الصحة - إلى أن هناك بيان يصدر بشكل دوري إلكتروني عن إدارة النواقص، ويتم رفعه لرئاسة الجمهورية مرتين شهريًا، معقبًا: "كفانا تلاعب بقي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر