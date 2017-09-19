وزير الصحة عن نقص الأدوية: كفانا تلاعب وأخبار مغلوطة (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن إدارة الصيدلة تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن نواقص الدواء، مؤكدًا أن أي بيانات تخرج خارج هذه المنظومة، بيانات مغلوطة تهدف لإثارة البلبلة داخل المجتمع.

أضاف راضي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك بعض الأخبار عن وجود نواقص بالأدوية بـ 1400 صنف دوائي، بينما بيان إدارة الصيدلة يفيد بوجود نواقص بـ 25 صنفًا دوائيًا فقط".

استنكر راضي، تناول أخبار مغلوطة عن نقص الأدوية، مستدركًا: "نواقص الأدوية أصبحت مادة يتم بها التلاعب بمشاعر المصريين، وهناك جهات غير مؤثقة في مصر، تخرج بيانات مغلوطة حول نواقص الأدوية، بزعم وجود 1400 صنف دواء ناقص.. كفانا تلاعب".

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وأشار وزير الصحة - إلى أن هناك بيان يصدر بشكل دوري إلكتروني عن إدارة النواقص، ويتم رفعه لرئاسة الجمهورية مرتين شهريًا، معقبًا: "كفانا تلاعب بقي".