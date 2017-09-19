أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية بولاية نابل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية بولاية نابل

01:28 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية بولاية نابل

وزارة الداخلية التونسية

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء الكشف عن خلية تكفيرية وايقاف ثلاثة عناصر كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت حساسة في البلاد.

وأفادت الوزارة ، في بيان لها ، بأن عناصر الخلية التكفيرية، التي تم الكشف عنها في ولاية نابل جنوب شرق العاصمة ، كانوا يتواصلون مع عناصر ارهابية فارة لتنفيذ هجمات نوعية.

وبحسب الوزارة، تمت عملية الايقاف إثر عمل استباقي مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمكلف بالتحقيق في القضايا الإرهابية والذي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن ضد اثنين فيما أبقي العنصر الثالث في حالة سراح.

وضبطت قوات الأمن مع الموقوفين هواتف خلوية ووثائق تبين كيفية صنع عبوات ناسفة.

ومنذ الهجمات الإرهابية الكبرى عام 2015 ، انحسرت العمليات الإرهابية بشكل لافت مع شن قوات الأمن لحملات واسعة ضد الخلايا النائمة وتضييق الخناق على الجماعات المسلحة المتحصنة بالجبال.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات العراقية تفرض طوقا أمنيا على قضاء في الأنبار

    أخبار

  • وزير إماراتي يُشيد بجهود في الملف الليبي وتوحيد الصف الفلسطيني

    أخبار

  • شكري: مستعدون للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13

    أخبار

  • - خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل)

    أخبار

إعلان

9b6eac6fe9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر