الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية بولاية نابل

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء الكشف عن خلية تكفيرية وايقاف ثلاثة عناصر كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت حساسة في البلاد.

وأفادت الوزارة ، في بيان لها ، بأن عناصر الخلية التكفيرية، التي تم الكشف عنها في ولاية نابل جنوب شرق العاصمة ، كانوا يتواصلون مع عناصر ارهابية فارة لتنفيذ هجمات نوعية.

وبحسب الوزارة، تمت عملية الايقاف إثر عمل استباقي مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمكلف بالتحقيق في القضايا الإرهابية والذي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن ضد اثنين فيما أبقي العنصر الثالث في حالة سراح.

وضبطت قوات الأمن مع الموقوفين هواتف خلوية ووثائق تبين كيفية صنع عبوات ناسفة.

ومنذ الهجمات الإرهابية الكبرى عام 2015 ، انحسرت العمليات الإرهابية بشكل لافت مع شن قوات الأمن لحملات واسعة ضد الخلايا النائمة وتضييق الخناق على الجماعات المسلحة المتحصنة بالجبال.