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مصادر أمنية تكشف حقيقة سرقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

مصادر أمنية تكشف حقيقة سرقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة

01:20 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

مصادر أمنية تكشف حقيقة سرقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة

قصر محمد علي

كتب - فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، حقيقة تعرض قصر محمد علي بمنطقة شبرا الخيمة للسرقة، قائلاً: "إنها مجرد محاولة لم تنجح".

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن القصر مغلق للصيانة منذ فترة غير أن المشرفة على الإصلاحات أبلغت شرطة السياحة والآثار صباح اليوم، باكتشافها فك "الرصاص" المغلق به باب القصر دون التأكد من سرقة أي تحف أو أشياء أثرية حتى الآن.

وأكد المصدر أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة قطاع المتاحف بوزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار، والنيابة العامة تجري حالياً عمليات جرد لمحتويات حجرات القصر.

من جهته صرح مصدر أمني أخر بمديرية أمن القليوبية لمصراوي، أن محاولة فك بعض الأبواب الداخلية للقصر لإحداث عبث داخلي بالقصر، ولم يتثنى لنا التأكد حتى الآن من هوية مرتكب تلك الواقعة.

قال المصدر، أن الأبواب الخارجية للقصر تبين عدم تعرضها للكسر أو الدخول بقوة وهو ما يشير إلى أن مرتكب الواقعة له صلة وعلاقة بالعاملين داخل القصر وجاري فحص ذلك الأمر.

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مصراوي Masrawy

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