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بالصور.. وزير التنمية المحلية يفتتح عددا من المشروعات في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التنمية المحلية يفتتح عددا من المشروعات في البحيرة

01:13 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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بالصور.. وكيل "تعليم أسيوط" يجتمع بمسؤولي الأمن استعدادا للعام الدراسي

البحيرة – أحمد نصرة:

أوقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، شعلة النصر بمدينة رشيد، إيذانا بانطلاق إشارة بدء احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وافتتح الوزير معرض السلع الحرفية الذي يضم الصناعات الخزفية والخشبية والأركت ومعرضا للفنون التشكليلية والسجاد اليدوي والمشغولات والمفروشات.

عقب ذلك توجه الوزير والضيوف الاحتفال إلى ساحة مسجد أبي مندور الأثري، لافتتاح أعمال التطوير به من خلال رحلة نيلية من أمام مرسى ساحة الحرية إلى المسجد، ترافقهم قوارب التجديف وماراثون لسباق الدراجات على كورنيش النيل لبدء فاعليات برنامج الاحتفال.

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