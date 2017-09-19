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"القاهرة": سلمنا 200 أسرة بمثلث ماسبيرو "شيكات" تعويض

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مصراوي Masrawy

"القاهرة": سلمنا 200 أسرة بمثلث ماسبيرو "شيكات" تعويض

01:27 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:

سلمت محافظة القاهرة، عدد من سكان مثلث ماسبيرو شيكات تعويض مالية كبديل وتعويض لهم نظير إخلاء وحداتهم السكنية ضمن مشروع تطوير منطقة ماسبيرو بحي بولاق.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسليم شيكات لـ 200 أسرة حتى الآن فئات مختلفة (100، 160، 220 ألف جنيهًا) حسب عدد الغرف التي تقيم بها الأسرة بقيمة إجمالية تصل لـ25 مليون جنيه، ومن المتوقع ان تصل عدد الشيكات المسلمة تباعًا لـ 400 "شيك" مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، رئيس حي بولاق، أن أجهزة الحي حريصة على استلام الغرف التي صدرت لها شيكات وتم حصرها طبقاً للجان الحصر ثم تخريبها والإزالة فعليًا قبل خطوة تسليم شيكات التعويض للأهالي لعدم استخدامها والاستفادة منها مرة أخرى.

وكانت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات، قد عرضت على أهالي مثلث ماسبيرو عدد من الاختيارات بأن يحصل على تعويض مادي نظير الوحدة السكنية أو الحصول على مسكن بديل بمدينة الأسمرات أو إبداء الرغبة في العودة للمكان بعد تطويره مع الاختيار بين الإيجار أو التمليك في المنطقة.

ووصل عدد الأسر التي تم نقلها من مثلث ماسبيرو إلى مدينة الأسمرات 335 أسرة وتسليمهم عقود وحداتهم الخاصة هناك من أصل 425 بنسبة تعدت 80% حتى الآن، بحسب الأرقام الصادرة عن المحافظة.

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