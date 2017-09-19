"كهرباء مصر": تأمين مشروع محطتي غرب القاهرة وأسيوط بـ 163 مليون جنيه

كتبت - هاجر حسني:

شهد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الثلاثاء، التعاقد على عملية التأمين الشامل لكلًا من مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" مع شركة مصر للتأمين.

وتبلغ القيمة التعاقدية لعملية التأمين الشامل لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالي 83,6 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ للعملية حوالي 34 شهر من تاريخ أمر الإسناد 15/8/2017، فيما تبلغ القيمة التعاقية لعملية التأمين الشامل لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 80.4 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ للعملية حوالس 35 شهر من تاريخ أمر الإسناد 2/7/2017.

وبحسب بيان الوزارة، قال جابر إن مشروع المحطتين يأتي ضمن المشروعات القائمة التي يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 20122017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كافة الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع "ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 220500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.

وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 416 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 1847 مليون جنيه مصري، كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية حوالى 439 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1909 مليون جنيه مصري، وفق البيان.

ويشارك في تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وصندوق الأوفيد OFID، والصندوق السعودي للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلي المصري، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتي القاهرة والوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.​