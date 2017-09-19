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العثور على غواصة ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الأولى قبالة سواحل بلجيكا

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مصراوي Masrawy

العثور على غواصة ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الأولى قبالة سواحل بلجيكا

01:17 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

العثور على غواصة ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الأولى قبالة سواحل بلجيكا

أرشيفية

أوستند (بلجيكا) - (د ب أ):

أعلنت السلطات البلجيكية العثور على غواصة ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الأولى قبالة السواحل البليجيكة.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" عن حاكم منطقة فيستفالندرن، كارل ديكالوفه، قوله اليوم الثلاثاء إنه تم العثور في حطام الغواصة بالقرب من منتجع أوستند على رفات 23 فردا من طاقمها.

تجدر الإشارة إلى أن منتجع أوستند المطل على بحر الشمال كان من الأماكن المفضلة للطبقة البرجوازية لقضاء عطلات فيها في مطلع القرن العشرين، إلا أنه صار هدفا متكررا لهجمات إبان الحرب العالمية الأولى خلال الفترة من عام 1914 حتى عام 1918

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