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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية مدينة نصر" لـ 8 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية مدينة نصر" لـ 8 أكتوبر

01:13 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

خلية مدينة نصر - أرشيفية

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد رياض الشركي في قضية اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية المعروفة إعلامياً بـ"خلية مدينة نصر الإرهابية"، لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم و8 آخرين إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة غير مرخصة في القضية رقم 4952 لسنة 2012.

وأصدرت محكمة الجنايات عليهم حكم بالسجن المؤبد على غيابيًا وتم القبض على المتهم لتتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد.

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