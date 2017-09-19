الآثار: اختفاء مفاتيح قاعات قصر محمد علي بشبرا وتعرض الأبواب للكسر

كتبت-نسمة فرج:

قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن أعضاء لجنة فتح قصر محمد علي بشبرا تفاجئوا أثناء فتحه، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض باب مكتب الأمناء الموجود داخل قصر الفسقية بالقصر وأبواب بعض الحجرات للكسر، وكذلك اختفاء مفاتيح بعض القاعات من الصندوق الخاص بحفظها بعد تعرضه هو الآخر للكسر.

وأضافت "صلاح"- حسب البيان الصادر، أنه تم إبلاغ شرطة السياحة والآثار والنيابة العامة للوقوف على جميع ملابسات الحادث، وجاري الآن التحقيقات ورفع البصمات.

واستطردت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن أعمال المعاينة المبدئية التي تمت بالقصر حتى الآن تشير إلى عدم اختفاء أية قطع أثرية منه، إلا أنه تم تشكيل لجنة لبدء أعمال الجرد بالقصر بعد إنتهاء النيابة العامة من رفع البصمات، وأنه في حال الكشف عن سرقة أي من محتوياته سيتم اتخاذ جميع الإجراءات للوصول إليها وإطلاع الرأي العام على الوضع أول بأول.

وقالت مصادر أمنية، إن مدير أمن القليوبية ومدير المباحث، ومدير فرع البحث الجمائي بشبرا الخيمة يتواجدون الآن منذ إبلاغهم من قبل مسؤولي القصر لتفريغ الكاميرات ومناقشة أفراد الأمن، ورفع البصمات بمعرفة نيابة شرق شبرا الخيمة.