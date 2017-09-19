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التموين تعلن غلق باب التقدم للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي

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مصراوي Masrawy

تعلن غلق باب التقدم للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي

12:54 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

التموين تعلن غلق باب التقدم للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي

التموين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، غلق باب التقدم للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي، على أن تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية مراجعة وتنفيذ الطلبات التي تقدم بها الشباب وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

وقال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفقًا للبيان الصادر، اليوم، أن الوزارة نجحت في تشغيل عدد كبير من الشباب في هذا المشروع خلال المرحلة الأولى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، لتشغيل الشباب، وتوفير منافذ لتوزيع السلع الأساسية في المناطق الأكثر احتياجَا، حيث بلغ عدد المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام القرض (2170)، وإجمالي المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتي حتى منتصف أغسطس الماضي (1135) منفذ مشروع تم تنفيذه في المرحلة الأولى.

وحددت شركتي المصرية والعامة للجملة، عدد المنافذ المقرر افتتاحها في المرحلة الثانية وفقًا لخريطة الاحتياجات بواقع 93 مشروع في محافظة الجيزة، وفي القليوبية 8 منافذ، وفي البحيرة 36، ومطروح 8، والمنوفية 21، والغربية 37، وكفر الشيخ 31، ودمياط 8، والدقهلية 33، وشمال سيناء3، وجنوب سيناء 3، وبورسعيد 7، والإسماعيلية 14 منفذًا.

واحتوت محافظة السويس 3 منافذ، والشرقية 37، وبني سويف 48، والفيوم 47، والمنيا 126، وأسيوط 112، وسوهاج 211، وقنا 89، وأسوان 114، والوادي الجديد 40، والبحر الأحمر 52، والأقصر 36 ، ليكن إجمال المنافذ بالمحافظات 1217 منفذ توزيع للسلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التموين، إن تشغيل هذه المنافذ سيكون بالتمويل الذاتي أو بنظام القرض من خلال صندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي وصل إلى 150 ألف جنيه لكل شاب تنطبق عليه شروط المشروع.

وتقوم فكرة مشروع جمعيتي، على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات 30 إلى 70 متر في كافة محافظات الجمهورية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعارٍ مناسبة للمواطنين.

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