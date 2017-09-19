أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تيار الغد السوري: مصر والسعودية والإمارات مثلث الصمود العربي الوازن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تيار الغد السوري: والسعودية والإمارات مثلث الصمود العربي الوازن

12:58 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

تيار الغد السوري: مصر والسعودية والإمارات مثلث الصمود العربي الوازن

رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا

كتبت – إيمان محمود:

أشاد رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، بالجهود التي تقوم بها مصر لدعم الشعب السوري والعمل على حل الأزمة السورية في إطار الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.

وقال الجربا ـ في كلمة خلال افتتاح الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى العربية السورية في القاهرة اليوم -" إن اجتِماعنا في مِصر العروبة والشقيقةِ الكُبرى المشكورة، إلّا دليلٌ على المشروعِ العربيِّ العروبي الذي يُسانِدُنا ويشُدُّ عضدنا..هذا المشروعُ الذي يحملِ رايتهُ اليوم، مُثلَثُ الصُمودِ العربيِّ الوازِن، المُتَمثِّلُ بمِصرَ والسعودية والإمارات".

وأضاف" إننا عندما نَتحَدثُ عن خيارٍ عُروبيٍّ وطَنيٍّ سوري، نَتحَدثُ عن شراكةٍ حقيقية، لا نأكُلُ فيها حقَّ أحدٍ، ولا نسمحُ لأحدٍ أن يتطاولَ على حقوقِنا وكراماتِنا..إن يدُنا ممدودةٌ وعُقولٌنا مفتوحةٌ للجميع، ولكننا نَقِفُ عِندَ حُقوقِنا فنأخُذُها أو نبذِلُ دونها الدِماءَ والأرواح".

وأكد رئيس تيار الغد أن " الحلَّ السياسي، لا ولن يكونَ إلّا مُتوازِناً ومُرتَكِزاً إلى مطالبِ السوريينَّ اولاً، وقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ثانياً، وبالتنسيقِ الكاملِ مَعَ الثُلاثيِّ العربي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس تيار الغد يوضح أسباب اختيار مصر راعية لاتفاق التهدئة في سوريا

    أخبار

  • تيار الغد السوري: اتفاق وقف إطلاق النار بالغوطة تراقبه

    أخبار

  • تيار الغد السوري يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

    أخبار

  • "لافروف" يستقبل رئيس تيار الغد السوري المعارض في العاصمة موسكو

    أخبار

إعلان

4421e304b2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك