تيار الغد السوري: مصر والسعودية والإمارات مثلث الصمود العربي الوازن

كتبت – إيمان محمود:

أشاد رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، بالجهود التي تقوم بها مصر لدعم الشعب السوري والعمل على حل الأزمة السورية في إطار الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.

وقال الجربا ـ في كلمة خلال افتتاح الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى العربية السورية في القاهرة اليوم -" إن اجتِماعنا في مِصر العروبة والشقيقةِ الكُبرى المشكورة، إلّا دليلٌ على المشروعِ العربيِّ العروبي الذي يُسانِدُنا ويشُدُّ عضدنا..هذا المشروعُ الذي يحملِ رايتهُ اليوم، مُثلَثُ الصُمودِ العربيِّ الوازِن، المُتَمثِّلُ بمِصرَ والسعودية والإمارات".

وأضاف" إننا عندما نَتحَدثُ عن خيارٍ عُروبيٍّ وطَنيٍّ سوري، نَتحَدثُ عن شراكةٍ حقيقية، لا نأكُلُ فيها حقَّ أحدٍ، ولا نسمحُ لأحدٍ أن يتطاولَ على حقوقِنا وكراماتِنا..إن يدُنا ممدودةٌ وعُقولٌنا مفتوحةٌ للجميع، ولكننا نَقِفُ عِندَ حُقوقِنا فنأخُذُها أو نبذِلُ دونها الدِماءَ والأرواح".

وأكد رئيس تيار الغد أن " الحلَّ السياسي، لا ولن يكونَ إلّا مُتوازِناً ومُرتَكِزاً إلى مطالبِ السوريينَّ اولاً، وقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ثانياً، وبالتنسيقِ الكاملِ مَعَ الثُلاثيِّ العربي".