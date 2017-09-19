ذهب للعمل بـ"الشبشب والجلابية".. مجازاة مدير مدرسة بالخصم في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر ناصر سيف مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، اليوم الثلاثاء، مجازاة مدير مدرسة "باروط" الإعدادية بالخصم من راتبه، لعدم ارتدائه الزي المتعارف عليه، وحضوره للعمل مرتديًا "جلابية" و"شبشب" واستقباله أولياء الأمور في مكتبه بزي الجلابية.

وتفقد مدير إدارة بني سويف التعليمية المدرسة من الداخل، ليفاجأ بأن الفصول مغلقة والأتربة تعلو مقاعد الطلاب وغياب الأنشطة الصيفية والرياضية، فضلًا عن تدني مستوى النظافة داخل دورات المياه.

كما راجع "سيف"، أجهزة الحاسب الآلي، للتأكد من عدم احتوائها على مواد أو أفكار هدامة تضر المجتمع والصالح العام.

وقال ناصر سيف ، مدير إدارة بنى سويف التعليمية ، أنه أرسل منشور على المدارس يأكد خلاله بعدم ارتداء الجلابية لمديرى المدارس والمعلمين والادارين.