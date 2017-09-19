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ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس أتلتيك بلباو

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ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس أتلتيك بلباو ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس أتلتيك بلباو

التحرير

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أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع حارس أتلتيك بلباو كيبا، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الباسكي في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد أعرب عن اهتمامه بضم كابا لوكيل أعماله، في ظل عدم توصل الحارس لاتفاق بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الباسكي.

وربطت العديد من التقارير الصحفية بين ديفيد دي خيا وبين الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الأخير، إلا أن زين الدين زيدان أعلن بشكل واضح أن كيلور نافاس هو حارس الريال الأول واضعًا حد لشائعات انتقال دي خيا إلى البيرنابيو.

كما فكر ريال مدريد في التعاقد مع كل من ثيبوت كورتوا حارس تشيلسي وجيانلويجي دوناروما حارس ميلان، إلا أن رغبة زيدان أنهت الأمور أيضًا.

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وبعد بلوغ كيلور نافاس عامه الـ30، بدأ ريال مدريد التفكير في المستقبل من خلال الرغبة في التعاقد مع كيبا البالغ من العمر 22 عامًا.

ومن جانبه يرغب أتلتيك بلباو في الحفاظ على خدمات الحارس، إلا أنه بعد 10 شهور من المفاوضات لم يتم الاتفاق على أي شي.

ويرغب أتلتيك بلباو في رفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 10 ملايين إلى 65 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب يمتلك شرط جزائي في صفوف الفريق الباسكي.

وفي شهر يناير المقبل، سيصبح كيبا حرًا في التفاوض مع أي نادٍ وسيكون الريال مستعدًا للتفاوض معه.

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التحرير

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