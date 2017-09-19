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هيكتور كوبر يتلقى عرضًا لقيادة فالنسيا الإسباني

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هيكتور كوبر يتلقى عرضًا لقيادة فالنسيا الإسباني هيكتور كوبر يتلقى عرضًا لقيادة فالنسيا الإسباني

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، تلقى عرضًا من نادي فالنسيا الإسباني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وطلب كوبر تأجيل المفاوضات لما بعد نهاية مشوار منتخب في تصفيات ، حيث يرغب مسئولي فالنسيا في الحضور إلى القاهرة والاجتماع مع المدرب لحسم التفاوض رسميًا.

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يذكر أن عقد كوبر مع اتحاد الكرة، ينص على إلزام الطرف الذي يرغب في فسخ العقد بسداد شهرين شرط جزائي بما يوازي 140 ألف دولار، بحسب راتب كوبر الأصلي قبل زيادته بعد الوصول لكأس الأمم الأفريقية بنسبة 15%، وحصوله على مكافأة قدرها 150 ألف جنيه.

كما سيصبح العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إلزام أي طرف بسداد أي مبالغ مالية حال فشل كوبر في الوصول لكأس العالم.

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التحرير

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