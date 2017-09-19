طة إسماعيل يضع «روشتة» فوز الأهلي على الترجي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي الأسبق، أن الأهلي قادر على تخطي عقبة الترجي التونسي في مباراة العودة، رغم التعادل الإيجابي في برج العرب.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لبرنامج «من الآخر» مع محمد شبانة، على راديو «نغم إف إم» أن حسام البدري يتذكر جيدًا مواقف مشابهة عندما كان مدربا مع الأهلي في نهائي 2009 أما الصفاقسي والفوز في رادس بعد التعادل في القاهرة كما كان مديرا فنيا أمام الترجي نفسه في نهائي بطولة افريقيا 2012 بالفوز بهدفين بعد التعادل في القاهرة.

وأشار نجم الأهلي الأسبق أن تلك النتائج والسجل الإيجابي للأهلي على ملعب رادس تمنح اللاعبين ثقة كبيرة قبل المباراة.

وقال طه إسماعيل، إنه ينصح فريق الأهلي باللعب على الفوز من الدقيقة الأولى لأن الفريق قادر على ذلك.

شاهد أيضا

وطالب من الجهاز الفني باللعب بخطة متوازنة من بداية اللقاء مع عدم نسيان الجانب الهجومي لأن الأهلي يحتاج الفوز حتى يصعد لنصف النهائي.

وعن المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق، أكد أنه من الخطأ الحكم عليه في توقيت مبكر لكنه يرى أنه مهاجم جيد وسيظهر بمستوى مميز مع الوقت.

واختتم نجم مصر والأهلي حديثه أنه متفائل للغاية ويثق في اللاعبين والجهاز الفني للأهلي قبل المباراة رغم صعوبتها.