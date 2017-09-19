"مصر للطيران" تنقل 33 طالبًا من أوائل الثانوية العامة إلى برلين- صور

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، 33 طالبًا من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، إلى برلين بألمانيا على رحلة شركة مصر للطيران رقم 731، التي تشارك في تنظميها الشركة سنويا لأوائل الطلبة.

وكان فى وداع الطلبة بصالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة، فريق من العلاقات العامة والدعاية والإعلام والمحطة، الذين أنهوا إجراءات سفر الطلبة ومشرفي الرحلة.

وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة اعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ سنوات عديدة من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية، لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم.

وأضاف عزت، أن الشركة قدمت هذا العام تذاكر مجانية لعدد 56 طالبًا من أوائل الجمهورية لزيارة دولتي الصين وألمانيا.

وكان 23 طالبًا سافروا إلى العاصمة الصينية بكين في ٣ سبتمبر الجاري، وعادوا هذا الأسبوع إلى مطار القاهرة، بينما تقلع الرحلة الثانية إلى برلين بألمانيا، وعلى متنها 33 من الطلبة الأوائل.