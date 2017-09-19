جامعة القاهرة تفتتح موسمها الثقافي بحفل عمر خيرت 2 أكتوبر

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ستسهل الموسم الثقافي للفصل الدراسي الأول بتنظيم حفل للموسيقار عمر خيرت.

وأضاف الخشت في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المقرّر أن يقام الحفل يوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر المقبل، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالحرم الجامعي.

كانت جامعة القاهرة استضافت الموسيقار عمر خيرت، في ختام الموسم الثقافي العام الماضي.