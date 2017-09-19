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الإدارية العليا تؤجل دعوى إحالة 4 أمناء شرطة إلى المعاش لـ 21 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تؤجل دعوى إحالة 4 أمناء شرطة إلى المعاش لـ 21 أكتوبر

12:43 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الإدارية العليا تؤجل دعوى إحالة 4 أمناء شرطة إلى المعاش لـ 21 أكتوبر

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعاوى مقامة من عدد من أمناء الشرطة، تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش لجلسة 21 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لرد الجهة المختصمة وتقديم المستندات.

حملت الدعاوي، ٧١٠٥ / ٧١٠٦ / ٧١٠٧ / ٧١٠٨ ارقام لسنة 64، ضد كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

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