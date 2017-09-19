وزير سعودي يعول على شجاعة رئيس إقليم كردستان لتجاوز أزمة الاستفتاء
وزير سعودي يعول على شجاعة رئيس إقليم كردستان لتجاوز أزمة الاستفتاء
12:42 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبه
القاهرة - (د ب أ):
دعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان رئيس إقليم كردستان العراق إلى قبول الوساطات الدولية لحل الأزمة التي تسبب فيها إصرار الإقليم على إجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق.
وكتب السبهان اليوم الثلاثاء على حسابه على تويتر :"أتطلع لحكمة وشجاعة الرئيس مسعود بارزاني بقبول الوساطات الدولية لحل الأزمة الحالية ضمن مقترحات الأمم المتحدة، وتجنيب العراق أزمات هو بغنى عنها".
وتعارض دول إقليمية ودولية الاستفتاء الذي يصر الإقليم على إجرائه في أراضيه والمناطق التابعة له في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.
وكان بارزاني أكد أمس أنه لا توجد نية لتأجيل الاستفتاء إلا إذا التزم العراق بالبدء بمحادثات جدية حول استقلال الإقليم خلال مدة زمنية محددة وبضمانات دولية.
وقال إن كل البدائل المطروحة حتى الآن لا تلبي مطلب شعب كردستان في الاستقلال.
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