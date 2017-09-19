أبو مازن يبحث مع أبوالغيط خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني بقيادة مصر

نيويورك – (أ ش أ):

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها الخطوات الجاري اتخاذها لإنهاء الانقسام الفلسطيني؛ وذلك خلال لقاء عقد بينهما على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الرئيس الفلسطيني عرض أهم التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية وما ينتظر من خطوات قادمة بهدف تفعيلها.. مثنيا في هذا السياق على الجهد المصري الكبير الذي أدى إلى حدوث هذا التطور الهام.

كما عرض الرئيس الفلسطيني أهم نتائج الاتصالات التي أجراها مؤخرا مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة بهدف وضع الحكومة الإسرائيلية أمام مسئولياتها ودفعها للعودة إلى استئناف العملية السياسية.. مشيرا إلى الانعكاس الإيجابي لتحقيق المصالحة على الموقف الفلسطيني دوليا خاصة في ظل مزاعم الطرف الإسرائيلي حول خروج قطاع غزة من سيطرة السلطة الوطنية.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد بدوره ترحيبه بكافة الخطوات الرامية إلى تحقيق وحدة الصف الفلسطيني خاصة في ظل استمرار السياسات المتعنتة للحكومة الإسرائيلية الحالية وهو ما يتجسد في تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة ، وآخرها الانتهاكات والاعتداءات التي وقعت في حرم المسجد الأقصى الشريف.

وشدد على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات التنسيقية والتنفيذية على المستوى الجماعي العربي من خلال جامعة الدول العربية من أجل توفير المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية ولهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، ولدفع الأطراف الدولية لممارسة ضغوطها على الطرف الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وقال المتحدث الرسمي : إن اللقاء شهد أيضا تناول كيفية العمل على تفعيل المقررات الصادرة مؤخرا عن المجلس الوزاري للجامعة العربية في ١٢ سبتمبر الجاري بشأن إحباط الترشح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن للعامين 2019 و2020 حيث اتفق الأمين العام والرئيس الفلسطيني على أنه ليس من المقبول أن تكتسب المواقف الإسرائيلية أي زخم دولي بما في ذلك من خلال عضوية الجهاز المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدولي وذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.