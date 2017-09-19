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مصادر طبية: توقف مستشفى في ريف إدلب الجنوبي عن العمل إثر تعرضه لقصف جوي

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مصراوي Masrawy

مصادر طبية: توقف مستشفى في ريف إدلب الجنوبي عن العمل إثر تعرضه لقصف جوي

12:34 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

مصادر طبية: توقف مستشفى في ريف إدلب الجنوبي عن العمل إثر تعرضه لقصف جوي

ارشيفية

دمشق – (أ ش أ):

أفادت مصادر طبية سورية بتوقف مستشفى "الرحمة" بريف إدلب الجنوبي عن العمل إثر تعرضه لقصف جوي من قبل طائرات روسية وسورية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إن القصف استهدف مستشفى "أورينت" ومركز الدفاع المدني في بلدة كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، قد أفاد في وقت سابق بأن فصائل معارضة للنظام السوري من بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) شنت صباح اليوم هجوما مكثفا بالقذائف والصواريخ والرشاشات الثقيلة علي مواقع قوات النظام في محاور عدة في ريفي حماة الشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي الشرقي.

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