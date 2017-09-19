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مسؤول ميانماري: إجراء أي تحقيق أممي لن يساعد في قضية راخين

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مصراوي Masrawy

مسؤول ميانماري: إجراء أي تحقيق أممي لن يساعد في قضية راخين

12:31 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

مسؤول ميانماري: إجراء أي تحقيق أممي لن يساعد في قضية راخين

الروهينجا

جنيف - (د ب أ):

قال دبلوماسي ميانماري بارز في جنيف إن بلاده لا ترى فائدة من قيام خبراء أمميين بالتحقيق في ما يتردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في ولاية راخين، وذلك ردا على طلب مهمة لتقصى الحقائق تابعة الأمم المتحدة السماح لها بدخول ميانمار.

وقال السفير هتين لين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "نحن مازلنا نعتقد أن تشكيل مثل هذه المهمة ليس أمرا مساعدا في حل قضية راخين المعقدة بالفعل و المليئة بالتحديات الصعبة".

وأكد السفير أن عمليات القوات الأمنية ضد المتطرفين من مسلمي الروهينجا في راخين ليست مفرطة.

وقال "الإجراءات الأمنية المناسبة، التي تستهدف الإرهابيين فقط، تهدف لحماية سيادة دولتنا واستعادة القانون والنظام".

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