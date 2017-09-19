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احذر من استخدام غفوة المنبه "snooze"..تعرف على مخاطرها الصحية

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احذر من استخدام غفوة المنبه "snooze"..تعرف على مخاطرها الصحية احذر من استخدام غفوة المنبه "snooze"..تعرف على مخاطرها الصحية

مصراوي Masrawy

احذر من استخدام غفوة المنبه "snooze"..تعرف على مخاطرها الصحية

12:52 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

احترس من استخدام المنبه يوميًا‎.. وهذه أضراره

 كتبت - هدير غيث:

المنبه اليومي من الأدوات التي لا غنى عنها للحفاظ على مواعيد الاستيقاظ باكراً، و لكن اتضح أن استخدام الغفوة "snooze" للحصول على بعض دقائق إضافية من النوم قد تسبب بعض المخاطر الصحية على الإنسان.

وفقًا لما ذكره موقع اليوم، هناك بعض الأضرار الناتجة عند استخدام المنبه يوميًا، بناء على ما قدمه البروفيسور، ماثيو ووكر، عالم الأعصاب في مركز علوم النوم البشرية بجامعة كاليفورنيا.

وأوضح "ووكر"، أن الضغط على زر الغفوة في المنبه الخاص بك قد يكون حلًا سيئًا فيما يتعلق بمشاكل النوم، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القلب والأوعية الدموية في غضون فترة قصيرة من الزمن.

وأوضح "ووكر" عددًا كبيرًا من النصائح للذين يعانون من مشاكل النوم، حيث تبين أن 39% من البريطانيين ينامون لمدة تقل عن 7 ساعات كل ليلة، وذلك قد يعرضهم للإصابة ببعض المشاكل الصحية، مثل الاكتئاب ومرض الزهايمر والقلق. كما تربط العديد من الدراسات مشاكل نقص النوم بزيادة الوزن.

ونصح عالم الأعصاب بعدم شرب الكافيين بعد العشاء، وذلك لما يقوم به من تنشيط مادة "أدينوسين" الكيميائية في أدمغتنا، والتي تساعدنا على النوم، موضحًا أن أكثر من نصف كميته يبقى في الدماغ لساعات من تناوله.

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