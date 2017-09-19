الرقابة الإدارية تكشف مخالفات جسيمة بمستشفى خاص في كفر الشيخ

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تفقد فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مستشفى الزهراء الخاصة بمدينة كفر الشيخ في جولة مفاجئة.

المثير في الأمر، أن الرقابة الإدارية وجدت أن إدارة المستشفى حولت "العناية المركزة" إلى غرفة لتخزين الملابس، وهو ما يتسبب في نقل العدوى والفيروسات للمرضى، فيما بررت المستشفي ذلك بقولها: "الهدوم مغسولة".

كما لاحظ أعضاء هيئة الرقابة عدم جاهزية قسم الاستقبال بالمستشفى للحالات الطارئة، إضافة إلى عدم وجود أجهزة "المينتور".

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الأمر الذي دفع الرقابة الإدارية وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، لتوجيه الإنذار الثاني للمستشفى لتلافي السلبيات الموجودة بها.