أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الرقابة الإدارية تكشف مخالفات جسيمة بمستشفى خاص في كفر الشيخ

Google+ Print
الرقابة الإدارية تكشف مخالفات جسيمة بمستشفى خاص في كفر الشيخ الرقابة الإدارية تكشف مخالفات جسيمة بمستشفى خاص في كفر الشيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 تفقد فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مستشفى الزهراء الخاصة بمدينة كفر الشيخ في جولة مفاجئة.  

المثير في الأمر، أن الرقابة الإدارية وجدت أن إدارة المستشفى حولت "العناية المركزة" إلى غرفة لتخزين الملابس، وهو ما يتسبب في نقل العدوى والفيروسات للمرضى، فيما بررت المستشفي ذلك بقولها: "الهدوم مغسولة".

الرقابة الإدارية

كما لاحظ أعضاء هيئة الرقابة عدم جاهزية قسم الاستقبال بالمستشفى للحالات الطارئة، إضافة إلى عدم وجود أجهزة "المينتور".

شاهد أيضا

الأمر الذي دفع الرقابة الإدارية وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، لتوجيه الإنذار الثاني للمستشفى لتلافي السلبيات الموجودة بها.

مخالفات بمستشفى الزهراء

ملابس

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»