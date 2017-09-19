وزيرا النقل والتنمية يتفقدان أعمال توسعة نفق كليوباترا

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تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، يرافقه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية لأعمال توسعة وتطوير نفق كليوباترا، للوقوف على ما تم من أعمال توسعة وتطوير، استعدادا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بعد توقف دام لأكثر من ٤ سنوات، بتكلفة إجمالية بلغت ٤٧ مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن أعمال توسعة وتطوير النفق تعمل على حل مشكلة الكثافة والتكدس المروري بالمنطقة، وذلك بمضاعفة عدد الحارات المرورية ، ليصبح النفق ٤ حارات مرورية في كل اتجاه بدلا من حارتين.

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وقال وزير النقل، إن التعاون بين كافة الجهات يعمل على تسهيل والانتهاء من المشروعات في أوقات قياسية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المتخصصة لإنهاء كافة مشاريعها في أقصى وقت ممكن خاصة التي تخدم القطاعات العريضة من المواطنين وتعمل على حل مشكلات التكدس المروري بالمحافظات، وأكد على أن الوزارة على أتم استعداد للتعاون وتقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات القومية بالدولة.

شملت أعمال التطوير بالنفق الاهتمام بالجزيرة الوسطي بين النفق القديم والجديد، وزيادة المساحة الخضراء، وتركيب بلاطات انترلوك بها، والانتهاء من شبكة تصريف الأمطار بالنفق وربطها على شبكة الصرف العمومية والانتهاء من جميع أعمال الإسفلت والرصف داخل النفق وفي المخارج والمداخل.