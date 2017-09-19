أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

Google+ Print
غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدا الأربعاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
وسط الدلتا 24 35
الإسكندرية 24 32
بلطيم 24 32
مطروح 21 33
السلوم 21 37
سيوة 21 38
بورسعيد 25 31
دمياط 24 31
العريش 21 32
رفح 21 31
الإسماعيلية 21 35
السويس 22 35
رأس سدر 25 34
نخل 19 33
نويبع 25 33
طابا 21 33
كاترين 12 32
الطور 24 32
شرم الشيخ 26 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 26 33
الفيوم 23 37
بني سويف 21 37
المنيا 22 37
أسيوط 22 37
سوهاج 23 37
قنا 23 40
الأقصر 24 40
أسوان 25 40
أبو سمبل 23 39
الوادي الجديد 22 39
شلاتين 25 35
أبو رماد 25 35
راس حدربة 25 33
حلايب 26 33

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك