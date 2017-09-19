غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدا الأربعاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 21 33

السلوم 21 37

سيوة 21 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 21 35

السويس 22 35

رأس سدر 25 34

نخل 19 33

نويبع 25 33

طابا 21 33

كاترين 12 32

الطور 24 32

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 37

بني سويف 21 37

المنيا 22 37

أسيوط 22 37

سوهاج 23 37

قنا 23 40

الأقصر 24 40

أسوان 25 40

أبو سمبل 23 39

الوادي الجديد 22 39

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 35

راس حدربة 25 33

حلايب 26 33