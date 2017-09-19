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وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يوقدان شعلة الاحتفال بالعيد القومي

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وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يوقدان شعلة الاحتفال بالعيد القومي وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يوقدان شعلة الاحتفال بالعيد القومي

التحرير

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قام الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، ترافقه المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة واللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بإيقاد شعلة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام وسط حشود كبيرة من أهالي مدينة رشيد والتنفيذين وأعضاء مجلس النواب.

محافظ البحيرة ووزير التنمية المحلية

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كما تفقد وزير التنمية المحلية ومرافقوه معرض السجاد والمشغولات اليدوية الذي أقيم بمقر مركز شباب مدينة رشيد، وشارك في الاحتفالات حزب مستقبل وطن وحزب الوفد وحزب المصريين الأحرار بحضور الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف ورؤساء المدن.

محافظ البحيرة ووزير التنمية المحلية

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التحرير

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