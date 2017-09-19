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مصر تشارك في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة في طوكيو

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مصر تشارك في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة في طوكيو مصر تشارك في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة في طوكيو

التحرير

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توجهت نائب وزير السياحة، الدكتورة عادلة رجب، إلى العاصمة اليابانية طوكيو على رأس وفد من القطاع السياحي، نيابة عن وزير السياحة، للمشاركة في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة، التي تعقدها منظمة السياحة العالمية على هامش فعاليات معرض JATA EXPO، الذي سيعقد خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري.

وتلقي رجب، كلمة تبرز فيها دور السياحة في المساهمة في الاقتصاد القومي، وأهميتها في تحقيق النمو المستدام، وإدماج المجتمع المحلي لضمان تحقيق السلام الاجتماعي.

ويعد المعرض من أكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيه وزراء سياحة المكسيك، ماليزيا، واليابان، وتتضمن الاجتماعات كلمة مصورة للدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بمناسبة انتهاء مهامه بالمنظمة، وستدير الحوار انيتا منديراتا، المحاورة بقناة CNN.

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وتتم مناقشة عدد من المحاور تتمثل في 5 موضوعات تتعلق بالسياحة المستدامة، النمو الاقتصادي الشامل، دور السياحة في خلق فرص عمل والحد من الفقر، أهمية تنوع المنتج السياحي وارتباطه بالنمو المستدام والمحافظة على التراث، وعلاقة السياحة بنشر القيم الإنسانية والسلام وتحقيق الأمن والأمان.

يذكر أن عددا من شركات السياحة وشركة للطيران تشارك في المعرض بجناح تبلغ مساحته 72 مترا مربعا، وتم تصميم الجناح على الطراز الفرعوني، إذ يتسم بتنوع ألوانه المبهرة والمعبرة عن الحضارة الفرعونية العريقة، ويعقب هذا المعرض بدء فعاليات القافلة السياحية المصرية خلال الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الجاري للترويج للسياحة في مصر.

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التحرير

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