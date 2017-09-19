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اليوم..«سياحة البرلمان» تناقش «تجاوزات» موسم الحج

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اليوم..«سياحة البرلمان» تناقش «تجاوزات» موسم الحج اليوم..«سياحة البرلمان» تناقش «تجاوزات» موسم الحج

التحرير

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تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة ما تم خلال موسم الحج للعام الحالي بمشاركة وزراء السياحة والتضامن الاجتماعي والإسكان، بمشاركة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، وذلك من أجل الوقوف على الشكاوى الواردة بشأن تجاوزات موسم الحج، وعدم وفاء بعض الشركات بالتزاماتها تجاه الحجاج المصريين.

ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع لما تمت إثارته مؤخرًا بشأن بيع بعض النواب التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة ، مقابل 50 ألف جنيه لكل تأشيرة، وفقًا لمذكرة تقدم بها النائب مصطفي بكري، لرئيس مجلس النواب، والتي طالب فيها بالتحقيق في تلك الواقعة.

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كان عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، قد كشف أن هناك عددا من نواب البرلمان باعوا نحو 90 تأشيرة مخصصة لهم مجانا بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة، وهناك نواب وصل الأمر بهم إلى بيع التأشيرة خارج محافظاتهم، وقفز سعر البيع إلى 95 ألف جنيه للتأشيرة.

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التحرير

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