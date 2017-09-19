«الإحصاء»: 11.4 مليار جنيه قروضا استثمارية ممنوحة للمزارعين في 2015-2016

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمـالى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية، بلغت نحو 11.4 مليار جنيـه عام 2015-2016، مقابـل نحو 11.1 مليار جنيـه عام 2014-2015، بزيادة بلغت نسبتها 2.6%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2015/2016، التى أصدرها اليوم، الثلاثاء، أن القروض التى تم منحها للمزارعين تم توزيعها كالتالى: قروض قصيرة الأجل، وبلغت 8.2 مليار جنيه عام 2015-2016، مقابل 7.4 مليار جنيه عام 2014-2015، بزيادة بلغت نسبتها 9.7%.

وأضاف جهاز الإحصاء أن الزيادة فى قيمة القـروض قصيرة الأجل، ترجع إلى تسوية الديون المتعثـرة للمستثمرين (المزارعين)، فتم تجديد السلف لهم والتوسع فى منح قروض أعمال مرتبطة بالزراعة، بينما بلغ إجمالى القروض متوسـطة الأجل 2.8 مليار جنيه عام 2015-2016، مقابل 3.2 مليار جنيه عام 2014-2015، بانخفاض بلغت نسبته 12%.

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وأشار الجهاز إلى أن إجمالى القروض طـويلة الأجـل، بلغ 469.6 مليون جنيه عـام 2015 -2016، مقابل 516.3 مليون جنيـه عام 2014-2015، بانخفاض بلغت نسبته 9.1%، ويرجع هذا الانخفاض فى قيمـة القروض متوسـطة الأجل وطويلة الأجل إلى الانخفاض فى قيمة قروض الثروة الحيوانية والاستهلاكية.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن عدد الجمعيـات التعاونية الزراعية بلغ نحو 5801 جمعية خلال عام 2015-2016، مقابل 5795 جمعية عام 2014-2015، بزيادة بلغت نسبتها 0.1%.