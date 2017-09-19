وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالهجرة النبوية: سدد الله خطاكم

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بعث اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيادات الدولة ورجال الدين، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وقال وزير الداخلية، فى برقية رئيس الجمهورية: "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجرى الجديد 1439هـ أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى، سائلين المولى عز وجل أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد".

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وأضافت البرقية: "إننا لنستلهم من احتفالنا السنوى بالذكرى السنوية للهجرة النبوية الشريفة المُثل والقيم الرفيعة فى الصمود والتضحية، إيمانا برسالة سامية تحقق الأمن والاستقرار وتدعم المسيرة البناءة للتنمية وتحمى وطننا الغالى".

واختتم الوزير برقيته: "حفظ الله مصر الكنانة ورعى أبناءها المُخلصين ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لشعب مصر العظيم" .