بالصور| شبكة قنوات روتانا تنظم سحورا بحضور نجوم الفن والإعلام

كتب : خالد جمال منذ 20 دقيقة

أقامت شبكة قنوات روتانا احتفالية سحور رمضاني للعاملين بشركتها، وذلك بحضور رئيس قطاع التلفزيون في روتانا، الأستاذ تركي الشبانة، وعدد من مدراء الشركة من مصر والسعودية ولبنان.

وحضر هذا العام حفل السحور الذي أقيم في العاصمة المصرية، القاهرة، عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، ومنهم: نبيلة عبيد، يسرا، إيناس الدغيدي، درة، المخرج أسد فوﻻدكار، المنتج إسماعيل كتكت، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، أيمن القيسوني، محمود قابيل، مادلين طبر، تامر أمين، تامر عبدالمنعم، إيمي سمير غانم، كمال أبوريا، غادة إبراهيم، لقاء سويدان وغيرهم، إضافة إلى منسق حملة تمرد محمود بدر، إلى جانب أسرة مسلسل "أحلى أيام" الذي يعرض على روتانا مصرية وبرنامج "عز الشباب"، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين.

يذكر أن الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق على النيل سادته أجواء رمضانية مميزة من فرق راقصة وفنية وطربية.