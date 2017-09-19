غدًا.. الإفتاء تستطلع هلال رأس السنة الهجرية
غدًا.. الإفتاء تستطلع هلال رأس السنة الهجرية
12:25 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
رؤية الهلال
كتب- محمود مصطفى:
تستطلع دار الإفتاء، غدًا الأربعاء، هلال شهر المحرم لعام 1439 هجريًا.
ومن المقرر، أن تعلن الإفتاء عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه عقب صلاة المغرب.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا باعتبار الخميس 21 سبتمبر، إجازة للعاملين فى الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة رأس السنة الهجرية.
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