​فعاليات اليوم.. افتتاح المسرح التجريبي بالأوبرا وعرض "قواعد العشق"

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الثلاثاء، يستهلها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بورشة رسم للأطفال الموهوبين، الساعة 10 صباحاً بمكتبة الحضارة الإسلامية بحي الخليفة، إلى جانب تنظيم المكتب لنشاط فني للأطفال في مجالات الرسم والصلصال وعمل أشكال فنية باستخدام الخياطة والتطريز.

ويقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، محاضرة لعرض كتاب "تأثير المذاهب على العمارة الإسلامية للمساجد" بمشاركة الدكتورة مي حواس، الساعة 6 مساءً، ببيت المعمار المصري، وتستمر فعاليات الملتقى الدولي للخط العربي المقام بمحافظة الأقصر حتى يوم 24 سبتمر، وتشمل المعرض، إلى جانب ندوات وورش عمل في إطار الإحتفال بالأقصر عاصمة الثقافة العربية.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، تنظم حفلاً فنياً "ريسيتال- بيانو" للسويسري نياك بارتش، الساعة 8 مساءً، على المسرح الصغير، ويستضيف المسرح الكبير حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، الساعة 8 مساءً.

ويعرض نادى مسرح مطروح مسرحية بعنوان "للخلف در" تأليف أحمد عطا وإخراج إبراهيم المهدى، كما يقدم نادى مسرح مصطفى كامل مسرحية بعنوان "الشبيهان" تأليف يوسف شعبان وإعداد نيرفانا عثمان وإخراج أحمد عبدالرحيم ، على مسرح السامر بالعجوزة.

وتختتم فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمقر نادي الزمالك بميت عقبة، والذي يضم اصدارات قطاعات وزارة الثقافة.

البيت الفني للمسرح، يقدم العرض المسرحي "قواعد العشق 40" على مسرح الجمهورية، الساعة 8 مساء، والعرض المسرحي، كما يقدم عرض الأطفال "صحصح لما ينجح" في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وعرض "حلم ولا كدب" الساعة 9 مساء، على مسرح الغد بالبالون، وعرض "الحفلة تنكرية" على مسرح السلام بشارع القصر العينى، الساعة 9 مساءً.