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فتح باب التحويل بين أقسام "تربية أسيوط" الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

فتح باب التحويل بين أقسام "تربية أسيوط" الأسبوع المقبل

12:37 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق: 

قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح باب التحويل الداخلي بين أقسام الكلية وشعبها للطلاب الجدد خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 28 من سبتمبر.

وأكد النجدي أن على الطلاب الراغبين في التحويل من قسم إلى آخر أو من شعبة إلى أخرى، التوجه إلى إدارة شؤون الطلاب بالكلية لعمل الإجراءات اللازمة للتحويل خلال الفترة المعلن عنها.

وأضاف النجدي أن التحويل بين الأقسام والتخصصات سيتم وفق التنسيق الداخلي للأقسام والتخصصات بالكلية، وخاصة الأقسام التى يشترط التحويل إليها أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى من الدرجات للالتحاق بها.

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