7 حالات مصابة بفيروس "سي" من 10 آلاف طالب بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

ناقش مجلس شؤون التعليم والطلاب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب سير إجراءات الكشف الطبي على الطلاب المستجدين والتي تتضمن برنامج الفحص الطبي الشامل لفيروس سي لجميع الطلاب بالجامعة.

وكشف تقرير تسلمته الجامعة عن إصابة 7 حالات إيجابية مـن إجمالي 10 آلاف حالة تم فحصهم وسيجري فحص PCR للحالات المصابة بمعامل كلية الطب للتأكد من الإصابة وفي حالة ثبوت إصابتهم سيتم توفير العلاج لهم على نفقة الجامعة ومتابعة حالاتهم حتى يتم التأكد من الشفاء.

وفي سياق آخر أكد الدكتور هشام جابر وجود خطة شاملة لصيانة وإحلال مباني المدن الجامعية وأكد على وجود متابعة مستمرة للمدن الجامعية لمراجعة أعمال الصيانة وتوفير جميع الخدمات اللازمة للطلاب، وأوضح أنه تم تسكين الطلاب القدامى يوم السبت الماضى والطلاب الجدد سيتم تسكينهم يوم 1 أكتوبر المقبل.

كما أكد ضرورة التنسيق بين الكليات لتوفير قاعات المحاضرات للطلاب في الكليات التي يوجد بها تكدس لعدم توافر قاعات محاضرات كافية بها والتكامل بين الجامعة في هذا الشأن.

وأوضح أن هذا العام سيكون عام لتطوير العملية التعليمية في طرق التدريس والمقررات والبرامج البينية بين الكليات، موضحًا أن كلية التجارة بدأت هذا العام تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني على جميع المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بنهاية الفصل الدراسي الأول لتقييم التجربة وإمكانية تطبيقها على جميع الكليات.

وقرر المجلس عودة منتخب التمثيل المسرحي لجامعة الإسكندرية ويجري حاليًا إعداد عمل مسرحي سيعرض بنهاية الفصل الدراسي الأول.

وناقش المجلس مشروع لاكتشاف المواهب بالجامعة وصقلها ودعمها إيمانًا منه أن الحياة الجامعية ليست علمية فقط وإنما تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وتوسيع مداركهم.