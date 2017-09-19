باتت تسيطر على العالم.. لهذه الأسباب لا تستورد مصر سيارات كهربائية

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يمضي العالم في اتجاه الحداثة والاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي أسهم بشكل واضح في اعتماد العديد من الشركات العالمية بشكل شبه رئيسي على الإصدارات الكهربائية والهجين، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على تلك الإصدارات، والتي تجنب أصحابها التعرض لوطأة أسعار الوقود المحروق والتي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في العالم.

ويتساءل العديد من جمهور السيارات في مصر، عن السبب وراء عدم قدوم الأنواع المتطورة من السيارات الكهربائية والهجين إلى السوق المصرية، لا سيما في ظل الأزمة التي تعانيها البلاد في نقص الوقود، والاعتماد شبه الرئيسي على الاستيراد من الخارج، وفي هذا السياق نستعرض أهم النقاط التي يمكن أن تجيب عن تلك الأسئلة..

انتشار السيارات الكهربائية

يبدو أن مصر مطالبة باتخاذ خطوات فعلية في هذا الصدد، لا سيما فيما يتعلق بتمهيد الطريق لدخول الإصدارات الكهربائية والهجين إلى السوق المصرية، وهو الأمر الذي قد يمنح البلاد الفرصة لتقليل معدلات استيراد الوقود من الخارج، حيث أعلنت العديد من الشركات وعلى رأسها "فولفو" أنها ستنهي كافة إنتاجاتها من السيارات التي تعمل بالوقود المحروق بحلول عام 2030، كما أن هناك تركيزا واضحا من جانب الشركات العالمية على إنتاج الإصدارات الكهربائية والهجين بشكل خاص.

المعارض الدولية

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يتم التركيز خلال المعارض الدولية على السيارات الكهربائية بشكل واضح، وهو الأمر الذي يمكن أن يلمسه الجمهو من خلال معرضي نيويورك في مارس الماضي، والنسخة الحالية من معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والذي شهد إقبالًا واسعًا على الإصدارات الهجين والكهربائية.

أسباب غيابها بمصر

تحتاج السيارات الكهربائية إلى بنية تحتية مغايرة في الشوارع المصرية، بعيدًا عن الوجود المكثف لمحطات الوقود، فبدلًا منها تحتاج إلى وحدات شحن كهربائية حديثة على أجناب الطريق، وهي تقنيات يمكن تطبيقها في المدن الحديثة ذات حارات السير المرتفعة، لا سيما أن السيارة الكهربائية تحتاج إلى فترات شحن طويلة نسبيًا وكابلات خاصة لإمدادها بالشحن الكهربائي.