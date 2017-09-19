​محافظ القاهرة يناقش مع "الأبنية التعليمية" خطة إنشاء فصول جديدة

كتبت- ندى الخولي:

عقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لبحث سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة لإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة بالقاهرة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول بها ومواجهة تكدس الفصول بالطلاب والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية.

حضر الاجتماع اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ونير حمدي أحمد، نائب رئيس الهيئة، وسهام جمال الدين، مدير إدارة الأبنية التعليمية بالقاهرة، وأعضاء لجنة دعم منظومة التعليم بالمحافظة والمشكلة من ممثلي الإدارات العامة للتخطيط العمراني والأملاك والتفتيش الفني وجهاز هندسة تخطيط المرور ومديري وحدات الإسكان بالأحياء كل في نطاقه.

وأكد المحافظ، أن إنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول، هدف أساسي لمحافظة القاهرة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وأعضاء اللجنة المشكلة لدعم منظومة التعليم بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة من الأحياء، وسرعة تسليم الأراضي المقرر تخصيصها لصالح الأبنية التعليمية وسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لإنشاء مدارس جديدة أو تراخيص الهدم للمباني ذات الدور الواحد أو دورين بمدارس منشأة بالفعل ويمكن إعادة استغلال المسطح بإقامة مباني ذات أربع طوابق تضم عدد أكبر من الفصول، على أن تعقد اللجنة أسبوعيًا بكل منطقة لإنهاء كافة المشاكل وإزالة العراقيل لاستخراج التراخيص المطلوبة تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة والمستشار القانوني لها.

وأصدر المحافظ قرارًا بإرجاء أي أعمال ترميم غير ضرورية في المدارس التي لم يبدأ العمل بها حتى الآن حتى شهر مايو القادم ونهاية الامتحانات في حالة عدم تدبير مدرسة أخرى مناسبة لعدم التسبب في أي معوقات للتلاميذ وأولياء أمورهم وإقبالهم على العام الدراسي الجديد.